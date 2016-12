POL-UN: Unna - PKW Diebstahl - Schwarzer Golf gestohlen

Unna (ots) - In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch (27.12. - 28.12.2016), zwischen 20.15 und 09.15 Uhr ist ein schwarzer Golf 4 gestohlen worden. Der Wagen war vor dem Haus Am Dieken 89 abgestellt worden. Am Fahrzeug waren die amtlichen Kennzeichen UN-SK 202 angebracht. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

