POL-UN: Werne - Wohnungseinbruch - Uhren gestohlen

Werne (ots) - In der Zeit vom 23.12. - 26.12.2016 sind unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Burgstraße eingebrochen. Sie kletterten auf den Balkon in der ersten Etage und hebelten die dortige Tür auf. Gestohlen wurden aus einer Schmuckschatuelle Uhren. Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

