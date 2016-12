POL-UN: Unna - zwei Wohnungseinbruchsversuche - Zeugin überraschte drei Einbrecher

Unna (ots) - Am Dienstag (27.12.2016) warfen unbekannte Täter gegen 19.40 Uhr ein Terrassenfenster an einem Mehrfamilienhaus an der Ajkaer Straße ein. Eine Nachbarin bemerkte die drei Männer, die auch sie sahen und daraufhin in unbekannte Richtung flüchteten. Die Täter sollen etwa 20 Jahre alt, ungefähr 180 cm groß und schwarz gekleidet gewesen sein.

Gegen 18.45 Uhr hörten Zeugen verdächtige Geräusche aus dem Bereich des Gartens eines Reihenhauses Hinterm Gradierwerk. Als sie nachsahen, bemerkten sie Hebelmarken an einem Fenster und zwei geöffneten Türe des Wintergartens.

