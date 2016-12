POL-UN: Werne - Einbruch in Firmengelände - Täter entwendeten Metallboxen

Werne (ots) - In der Zeit von Freitag (23.12.2016), 22 Uhr, bis Sonntag (25.12.2016), 15 Uhr, haben unbekannte Täter bei einem Palettenservice an der Landwehrstraße vermutlich mit einem Fahrzeug ein Zaunelement aus der Verankerung gezogen und sich so Zutritt zum Gelände verschafft. Hier entwendeten sie zahlreiche Metallfaltboxen.

Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell