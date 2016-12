POL-UN: Schwerte - Wohnungseinbruch und Versuch - Terrassentür aufgehebelt

Schwerte (ots) - In der Zeit von Montag auf Dienstag (26.12. - 27.12.2016), zwischen 17.00 und 09.30 Uhr haben Unbekannte die Terrassentür eines Reihenhauses in der Grürmannstraße aufgehebelt. Innen durchsuchten Sie die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Bereits vom 25.12. - 26.12.2016, zwischen14.30 und 11.00 Uhr versuchten Unbekannte ebenfalls in einem Reihenhaus in der Grürmannstraße die Terrassentür aufzuhebeln. Dieses misslang allerdings. Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell