POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Rollerfahrer im Kreisverkehr übersehen

Unna (ots) - Am Montag (26.12.2016) fuhr gegen 14.10 Uhr ein 26 jähriger Kamener mit seinem PKW von der Viktoriastraße in den Kreisverkehr Hammer Straße. Bei Einfahren in den Kreisel übersah er einen 42 jährigen Rollerfahrer aus Unna. Beide Fahrer bremsten noch im letzten Moment, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Rollerfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich so schwer, dass er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell