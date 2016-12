POL-UN: Bönen - Wohnungseinbruch - Balkontür aufgehebelt

Bönen (ots) - Am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.2016), zwischen 12.30 und 19.00 Uhr sind Unbekannte auf den Balkon einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Hellweg geklettert. Dort brachen Sie die Tür auf und gelangten so ins Gebäude. Innen durchsuchten die Täter die Räume. Ob etwas gestohlen wurde kann noch nicht gesagt werden. Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell