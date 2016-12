POL-UN: Kamen - Wohnungseinbruch - unbewohntes Haus zum dritten Mal betroffen

Kamen (ots) - In der Zeit vom Freitagmittag (23.12.2016) bis Montagmittag (26.12.2016) haben unbekannte Täter erneut an einem unbewohnten Haus an der Richard-Wagner-Straße Türen aufgehebelt und die noch teilweise möblierten Räume durchsucht. Angaben über Diebesgut liegen nicht vor.

Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell