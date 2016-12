POL-UN: Schwerte-Körperverletzung-Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte-Drohung mit Reizgas

Schwerte (ots) - Schwerte, Hagener Straße, Mehrfamilienhaus/Gehweg 24.12.2016, 15:00 Uhr

Nach einer verbalen Streitigkeiten, schlug ein 31-jähriger Schwerter dem 48-jährigen Geschädigtem in dessen Wohnung ins Gesicht.

Vor dem Haus wurde dem Beschuldigtem ein Platzverweis ausgesprochen, dem er nicht nachkommen wollte. Dabei drohte er den Beamten, sie mit CS Gas zu besprühen, wenn sie ihn anfassen würden. Während der Drohung holte der Beschuldigte ein CS Gas aus seiner Tasche und hielt dies in Rtg. der eingesetzten Beamten. Anschließend entfernte sich der Beschuldigte und steckte das Reizstoffsprühgerät wieder in seine Jacke. Dabei beleidigte er die eingesetzten Beamten nicht unerheblich. Der Beschuldigte konnte am Streifenwagen fixiert werden, das CS Gas wurde sichergestellt, der Beschuldigte wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt. Er stand erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die Ingewahrsamnahme wurde richterlich bestätigt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

