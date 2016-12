POL-UN: Fröndenberg- Diebstahl- Diebstahl eines Hundes

Fröndenberg (ots) - Fröndenberg, Annette-von Droste-Hüllshoff-Str. 7, Penny Markt Freitag 23.12.2016, 21:30 Uhr

Die Geschädigte band ihren Hund vor dem Penny Markt an einen Bügel an. Dabei hakte sie beide Enden mit Karabinern an den Ring des Halsbandes an. Als sie kurze Zeit später zurückkehrte, war der Hund verschwunden, eine Absuche im Nahbereich verlief negativ.

Bei dem Hund handelt e sich um eine Hündin, Schäferhund/Collie Mix, grau gefärbt mit braunen und schwarzen Flecken.

Hinweise nimmt die Kreispolizeibehörde Unna unter 02303-921-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

