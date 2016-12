POL-UN: Schwerte - Besonders schwerer Fall d. Diebstahls- Wohnungseinbruch

Schwerte (ots) - Schwerte, Kantstraße, Mehrfamilienhaus 23.12.2016, 17:55 Uhr

Bisher unbekannte Täter drangen durch ein Küchenfenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Der Geschädigte konnte die Täter in der Wohnung antreffen, die daraufhin die Flucht ergriffen. Beide Täter männlich, trugen dunkle Kleidung, ein Täter trug eine Tarnjacke. Sie flüchteten in Richtung Stadtpark.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich an die Polizei in Unna unter 02303-921-0, an die Polizei in Schwerte unter 02304-921-3320 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

