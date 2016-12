POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Bekleidungsgeschäft - Große Menge Bekleidung gestohlen

Bergkamen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (22.12. - 23.12.2016), zwischen 18.15 und 08.00 Uhr haben Unbekannte ein Fenster eines Bekleidungsgeschäftes an der Industriestraße aufgehebelt. Dadurch gelangten Sie zunächst in die Räumlichkeiten des Geschäftes und öffneten von dort eine Fluchttür. Durch diese transportierten die Täter einen erheblichen Teil der Bekleidung ab. Durch den Verkaufsbereich gelangten die Täter in ein angrenzendes Lager, in dem sich ein Tresor befand. Dieser wurde aufgeflext, allerdings befand sich nichts darin. Aufgrund der Menge der gestohlenen Ware ist davon auszugehen, dass die Unbekannten mit einem größeren Fahrzeug geflüchtet sind. Mit diesem konnten sie bis an die Fluchttür, die zur Industriestraße liegt heranfahren. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell