POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch - Bargeld entwendet

Unna (ots) - Am Donnerstag (22.12.2016) schlugen Unbekannte zwischen 10 Uhr und 21 Uhr eine Fensterscheibe eines Wintergartens an einem Einfamilienhaus am Heinrich-Lange-Weg ein. Sie betraten lediglich ein Zimmer und entwendeten dort Bargeld.

Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

