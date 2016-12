POL-UN: Kamen - Einbruch in Kindergarten - Laptop, Kameras und Beamer entwendet

Kamen (ots) - In der Nacht zu Freitag (23.12.2016) haben unbekannte Einbrecher eine Terrassentür eines Kindergartens am Schwesterngang aufgehebelt und sich so Zutritt zu den Räumen verschafft. Sie durchsuchten diese und entwendeten ein Laptop, zwei Digitalkameras und einen Beamer.

Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

