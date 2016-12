POL-UN: Kamen - PKW Anhänger entwendet

Kamen (ots) - In der Zeit von Mittwochmorgen (21.12.2016) bis Donnerstagnachmittag (22.12.2016) haben Unbekannte einen an der Wilhelm-Bläser-Straße abgestellten, blauen PKW Anhänger entwendet. Am Fahrzeug war zur Tatzeit das amtliche Kennzeichen UN-LX 750 angebracht.

Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib des Anhängers bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell