POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch und versuchter Einbruch - Einbrecher drang in Schlafzimmer ein und traf auf Geschädigte

Unna (ots) - Am Donnerstagmorgen (22.12.2016) hörte eine 80 jährige Bewohnerin eines Hauses Im Kamp gegen 6.15 Uhr verdächtige Geräusche aus ihren Wohnzimmer. Sie selbst befand sich im Schlafzimmer und rief daraufhin ihren Sohn an. Kurz darauf drang ein unbekannter Täter in ihr Schlafzimmer ein und leuchtete ihr mit einer Taschenlampe ins Gesicht. Er ging zum Kleiderschrank und durchsuchte ihn flüchtig. Nachdem die 80 Jährige sich von ihrem ersten Schrecken erholt hatte, stand sie auf, öffnete ein Fenster und rief um Hilfe. Der Täter flüchtete daraufhin aus dem Haus. Der oder die Täter hatten zuvor ein Kellerfernster eingeschlagen und sich so Zugang zum Haus verschafft. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen bisher nicht vor.

Ebenfalls Im Kamp hatten Unbekannte in der Nacht versucht, an einem Einfamilienhaus die Glasfüllung einer Haustür herauszuschneiden. Diese gelang aber nicht und die Täter drangen nicht ins Haus ein.

Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell