POL-UN: Unna - zwei Fahrzeugdiebstähle - BMW und Toyota entwendet

Unna (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (22.12.2016) haben unbekannte Täter von einem Grundstück an der Vaersthausener Straße einen schwarzen BMW X5 entwendet. Zur Tatzeit waren an dem Fahrzeug die amtlichen Kennzeichen UN-BZ 75 angebracht.

In der gleichen Nacht wurde am Asternweg einer brauner Toyota RAV 4 mit dem Kennzeichen UN-SD 1110 entwendet.

Hinweise zu den Diebstählen oder zum Verbleib der SUV bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

