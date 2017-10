POL-SO: Ense-Bremen - Einsatz in Asylantenunterkunft

Ense (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 06:00 Uhr sollte im Rahmen einer Abschiebemaßnahme des Ausländeramtes ein 34-jähriger Armenier mit seinen Kindern in Gewahrsam genommen werden. Um die Maßnahme zu verhindern drohte der 34-Jährige damit sich mit einem Messer zu verletzten. Die Polizei wurde informiert, und suchte die Unterkunft an der Werler Straße mit starken Kräften auf. Nachdem die Ausländerbehörde entschieden hatte, dass die Abschiebemaßnahme gegen die Familie ausgesetzt wird, konnte der 34-Jährige davon überzeugt werden das Messer aus der Hand zu legen. Anschließend wurde er in Gewahrsam genommen. Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden. (fm)

