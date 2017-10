POL-SO: Kreis Soest - Türen abschließen

Hier gehört der Haustürschlüssel nicht hin! Das zum Download angebotene Foto darf nur mit Fotonachweis (Foto: Polizei) und gemeinsam mit der Pressemitteilung oder dem Thema verwendet werden, in deren Zusammenhang es veröffentlicht wurde. Eine gesonderte Verwendung des Fotos ist nicht gestattet. Bild-Infos Download

Kreis Soest (ots) - Wie oft verlässt man sein Haus oder seine Wohnung ohne abzuschließen? Bei vielen Menschen ist es üblich, die Haus- oder Wohnungstür nur "ins Schloss" zu ziehen und dann zu gehen. Das machen sich Diebe oftmals zu nutzen. Solche Türen lassen sich ohne großen Aufwand mit einer Plastikkarte die zwischen Tür und Rahmen geschoben wird öffnen. Die Täter brauchen dabei nicht einmal etwas zu zerstören. Unsere Kollegen können dann auch keine Einbruchsspuren feststellen. Versicherungen zahlen in diesen Fällen meist nicht, weil die vorhandene Sicherung (das Türschloss) nicht genutzt wurde. Fatal sind in diesem Zusammenhang auch vor der Haustür versteckte Schlüssel. Unter die Fußmatte und in den Blumentopf schauen Diebe die es einfach haben wollen auch gern mal nach. Geben Sie Einbrechern keine Chance und nutzen Sie vorhandene Sicherungen wie zum Beispiel Türschlösser. Legen Sie den "Riegel vor". (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell