POL-SO: Werl - Handtaschenraub-Täter flüchtete auf Fahrrad

Werl (ots) - Am Montagmorgen kurz nach 10:00 Uhr wurde ein Rentnerehepaar aus Werl im Alter von 75 und 78 Jahren Opfer eines Handtaschenräubers. Das Ehepaar war zu Fuß auf dem Gehweg der Steinerstraße an einem Verbrauchermarkt unterwegs, in dem sie zuvor Einkäufe erledigt hatten, als ein Radfahrer der Rentnerin die Handtasche entriss. Durch die Wucht stürzten Beide zu Boden und zogen sich dabei auch Verletzungen zu. Der Radfahrer, der als 175 bis 180 Zentimeter groß und komplett dunkel bekleidet beschrieben wurde, flüchtete mit einem "normalen" Fahrrad auf den Friedhof. Dort verloren sich dann seine Spuren. In der Handtasche befanden sich die Geldbörse mit Bargeld und diverse Ausweispapiere. Die Kriminalpolizei in Werl sucht jetzt nach Zeugen, die Hinwiese auf die Identität des Täters und dessen weiteren Fluchtweg geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

