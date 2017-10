POL-SO: Lippetal-Oestinghausen - Täter hatten es auf BMW Fahrzeuge abgesehen

Lippetal (ots) - In der Nacht zu Montag entwendeten unbekannte Diebe aus drei Fahrzeugen der Marke BMW die fest eingebauten Navigationsgeräte. In einem Fall sogar das Lenkrad samt Airbag im Wert von mehreren tausend Euro. Die Fahrzeuge waren in den Straßen Auf dem Weedeland, Im Hüsinglo und im Mühlenbrink abgestellt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinwiese auf die Täter, verdächtige Fahrzeuge oder den Verbleib des Diebesgutes geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

