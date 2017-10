POL-SO: Soest - Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Soest (ots) - Am Sonntag gegen 14:50 Uhr kam es auf der Paderborner Landstraße/B229 zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Autofahrer aus Dortmund fuhr auf der B229 in Richtung Soest. In Höhe der Überführung der B475 zeigte die dortige Ampel Rotlicht, und der 62-Jährige hielt sein Fahrzeug vor der Ampel an. Eine 23-jährige Autofahrerin aus Soest reagierte offenbar zu spät und fuhr in das Heck des vor ihr haltenden Fahrzeugs. Die 21-Jährige wurde dabei so stark verletzt, dass sie mit dem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Außerdem wurden der 62-jährige Autofahrer und der 23-jährige Beifahrer der Unfallverursacherin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12000 Euro. (fm)

