POL-SO: Soest - Versuchter Einbruch in Tankstelle

Soest (ots) - Am vergangenen Wochenende versuchten unbekannte Einbrecher in eine Tankstelle am Sigefridwall einzudringen indem sie mit Pflastersteinen versuchten die Glasscheibe einzuwerfen. Die Scheiben hielten den Angriffen jedoch stand, so dass es beim Versuch blieb. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

