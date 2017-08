POL-SO: Erwitte - Donuts auf der Kreuzung

Die beiden "Donut-Fahrer" auf der Kreuzung. Bild-Infos Download

Erwitte (ots) - Gegen 00:30 Uhr wurde die Polizei in der vergangenen Nacht an die Kreuzung der B55/B1 gerufen. Hier fuhren zwei Autos mittig auf der Kreuzung im Kreis. Dabei drifteten die Fahrzeuge und erzeugten starken Qualm, der die Sicht erschwerte. Der Zeuge konnte sowohl Fotos der Szene machen als auch die Nummernschilder an die Polizei weitergeben. An den Halteradressen in Anröchte, konnten die Polizeibeamten kurz darauf die beiden 20-jährigen "Donut-Fahrer" antreffen. Sie erhalten Anzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung. Einer der beiden BMW Fahrer hatte eine eintragungspflichtige Rad/Reifenkombination. Die weitere Benutzung seines Fahrzeugs wurde ihm untersagt. Außerdem erfolgt eine Mitteilung an das Straßenverkehrsamt. Dieses wird überprüfen, ob die 20-jährigen Männer weiter geeignet sind, Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr zu führen. Eine Straßenkreuzung mit einer Rennstrecke zu vertauschen kann tödliche Folgen haben - dies ist durch viele Beispiele der letzten Zeit belegt. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell