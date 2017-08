POL-SO: Lippstadt - Gestohlene Fahrräder

Lippstadt (ots) - Gestern konnte die Polizei gleich zwei gestohlene Fahrräder wieder auffinden. Bei einer Kontrolle am Vormittag fiel ein 18-Jähriger ohne festen Wohnsitz auf. Er führte ein erst vor wenigen Tagen entwendetes Damenrad mit sich. Seine Erklärung: Ein Kumpel hat es mir überlassen. Am Nachmittag fiel einer Streife ein Radler auf, der am Busbahnhof verkehrt herum in einer Einbahnstraße unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle des 17-jährigen in Lippstadt lebenden Jugendlichen stellte sich heraus, dass das Rad im Januar gestohlen wurde. Seine Erklärung: Ein Kumpel hat es mir überlassen. Die Räder wurden beide beschlagnahmt und werden den rechtmäßigen Besitzern wieder zugeführt. Die beiden Jugendlichen müssen sich wegen Hehlerei verantworten. (lü)

