POL-SO: Soest-Epsingsen - Rollerfahrerin stürzt

Soest (ots) - Am Dienstag, um 10:30 Uhr, kam es auf dem Erzväterring zu einem Unfall. Eine 39-jährige Frau aus Soest war mit ihrem Motorroller in Richtung Epsingsen unterwegs. Kurz hinter dem Ortseingangsschild schnitt sie die Kurve. Als ihr ein Traktor entgegenkam stürzte die Frau ohne eine Berührung mit dem entgegen kommenden Fahrzeug. Dabei wurde die Soesterin leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Roller entstand leichter Sachschaden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell