POL-SO: Werl - Nachbarschaftsstreitigkeiten

Werl (ots) - In der vergangenen Nacht wurde die Polizei gegen 00:35 Uhr zum Kucklermühlenweg gerufen. Hier gab es in einem Mehrfamilienhaus lautstarke Streitigkeiten. Bereits bei ihrer Ankunft wurden die Beamten von einer 19-jährigen Frau beleidigt. Sie wurde während der Anwesenheit der Polizisten immer aggressiver, sowohl verbal als auch körperlich. Schließlich mussten ihr Handfesseln angelegt werden bevor sie man sie ins Polizeigewahrsam brachte. Ein Alkoholvortest ergab den Wert von 2,32 Promille. Den Rest der Nacht verbrachte die Frau in der Zelle. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell