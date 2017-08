POL-SO: Lippstadt - Radfahrer war mit Handy beschäftigt

Lippstadt (ots) - Am Montagnachmittag, um 16:05 Uhr, kam es an der Beckumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Autofahrer aus Lippstadt war mit seinem Audi auf der Beckumer Straße stadtauswärts unterwegs. Er beabsichtigte nach links in die Straße Am Rüsing abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs prallte ein 16-jähriger Radfahrer aus Lippstadt gegen das Heck des Autos. Der Jugendliche war auf dem Radweg der Beckumer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Nach Zeugenaussagen und auch eigenen Angaben hatte er sein Mobiltelefon in der Hand. Somit war er zu beschäftigt um das Auto rechtzeitig zu bemerken. Durch den Zusammenprall wurde er leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Ablenkung durch Smartphones ist eine immer häufiger werdende Unfallursache. Darum ist es weder am Autosteuer noch am Fahrradlenker erlaubt ein Smartphone zu benutzen. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell