POL-SO: Soest - Autoscheibe eingeschlagen

Soest (ots) - Am Montag wurde im Zeitraum zwischen 13:30 und 22:30 Uhr, am Coesterweg ein Fahrzeug aufgebrochen. Der Honda Accord war am Straßenrand abgestellt. Die unbekannten Täter schlugen die Scheibe der Fahrertür ein. Es wurde nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

