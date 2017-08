POL-SO: Warstein-Niederbergheim - Geschwindigkeitsmessungen

Warstein (ots) - Am Sonntagnachmittag überprüften die Beamten der Warsteiner Wache die Einhaltung des Geschwindigkeit Limits an der Sauerlandstraße zwischen Niederbergheim und Hirschberg. An der Messststelle sind 70 km/h erlaubt. Sieben Motorradfahrer wurden zwischen 85 und 118 Stundenkilometern gemessen. Dazu wurden drei Verwarngelder erhoben und vier Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben. Gerade bei Motorradfahrern ist überhöhte Geschwindigkeit immer wieder der Grund für schwere Unfälle. "Wir wollen, dass Sie sicher nach Hause kommen!" so der Leiter der Polizeiwache Warstein, Michael Funke. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell