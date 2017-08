POL-SO: Bad Sassendorf - Radfahrerin schwer verletzt

Basd Sassendorf (ots) - Eine 71-jährige Radfahrerin wurde am Montag, um 09:15 Uhr, bei einem Unfall schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung der Soester Straße auf die Schützenstraße. Die Radlerin aus Bad Sassendorf war auf der Schützenstraße Richtung Ortsmitte unterwegs. Sie beabsichtigte nach links in die Soester Straße abzubiegen. Dabei kollidierte sie mit dem VW Golf einer 72-jährigen Frau aus Bad Sassendorf. Die Seniorin stürzte und trug schwere Verletzungen davon. Sie musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Dame trug keinen Fahrradhelm. Der hätte zwar den Unfall nicht verhindert, aber er hätte sie vor Kopfverletzungen schützen können. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell