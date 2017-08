POL-SO: Lippstadt - Radlerin angefahren

Lippstadt (ots) - Am Montagmorgen kam es an der Einmündung der Wagenfeldstraße auf die Barbarossastraße zu einem Unfall. Ein 47-jähriger Lippstädter war mit seinem Citroen auf der Wagenfeldstraße unterwegs. An der Einmündung beabsichtigte er nach rechts abzubiegen. Er blieb zunächst stehen um den Verkehr zu beobachten. Als er anfuhr, kollidierte er mit dem Rad einer 17-jährigen Lippstädterin. Diese kam von rechts, auf der für ihre Fahrtrichtung falschen Radwegseite. Sie hatte gesehen wie der Autofahrer hielt, und war davon ausgegangen, dass er sie vorbeilassen wollte. Die Jugendliche wurde durch ihren Sturz leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell