POL-SO: Kreis Soest - Wohnungseinbruchradar

Kreis Soest (ots) - Auf der Karte werden sowohl vollzogene als auch versuchte Wohnungseinbrüche der vergangenen Woche dargestellt. Informationen zu den vollendeten Einbrüchen finden Sie in unseren Pressemeldungen. Zu den versuchten Taten gibt es keine weiteren Informationen. In der 31. Kalenderwoche 2017 kam es im Kreisgebiet zu insgesamt vier Einbrüchen und einem Einbruchsversuch. In Rüthen, Geseke Möhnesee und Lippstadt brachen unbekannte Täter in der vergangenen Woche ein. In Warstein gab es einen Einbruchsversuch. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf ihre Präventionstipps zur Aktion "Riegel vor! Sicher ist sicherer" hin: http://url.nrw/Zx3 oder auf der bundeseinheitlichen Beratungsseite www.polizei-beratung.de Grafik: Daten von OpenStreetMap - Veröffentlicht unter ODbL (lü)

