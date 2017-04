POL-SO: Bad Sassendorf - Einbruch in Sportgeschäft

Bad Sassendorf (ots) - Zwischen Mittwoch 18:00 Uhr und Donnerstagmorgen 08:00 Uhr verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang in ein Sportgeschäft auf der Kaiserstraße. Anschließend entwendeten sie Sportschuhe und Sportbekleidung im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei prüft derzeit einen Tatzusammenhang mit einem ähnlichen Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in Werl, und sucht Zeugen die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können. Telefon: 02921-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell