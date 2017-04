POL-SO: Werl - Diebe hatten es auf Kleidung abgesehen

Werl (ots) - In der Nacht zu Donnerstag drangen unbekannte Diebe in ein Bekleidungsgeschäft auf der Steinerstraße in. Sie entwendeten Bekleidung und Bargeld in noch unbekannter Menge und flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei in Werl sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter oder verdächtige Fahrzeuge geben können. Telefon: 02922-91000. (fm)

