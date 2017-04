POL-SO: Soest - Wohnungseinbruch

Soest (ots) - Zwischen 18:15 Uhr und 18:50 Uhr kam es am Mittwochabend zu einem Einbruch in ein Reihenhaus im Franz-Jostes-Weg. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und verschafften sich so unberechtigten Zugang. Es wurde Bargeld und Schmuck aus der Wohnung entwendet. Die Kriminalpolizei in Soest sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Telefon: 02921-91000. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell