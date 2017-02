POL-SO: Lippetal-Herzfeld - Einbrecher kamen über das Garagendach

Lippetal (ots) - Zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr kam es am Donnerstagabend zu einem versuchten Einbruch in die Dachgeschoßwohnung in ein Zweifamilienhaus in der Wagenfeldstraße. Die Täter waren über das Garagendach an ein Fenster im Obergeschoß des Hauses gelangt, und hatten dort ein Fenster aufgehebelt. Als sie die Wohnräume nach Wertsachen durchsuchten waren die Bewohner im Erdgeschoß des Hauses aufmerksam geworden. Durch lautes Rufen machten sie im Treppenhaus auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchteten die Täter unerkannt auf dem Einstiegwege. Die Kriminalpolizei in Soest sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder verdächtige Fahrzeuge geben können, die sich in der Tatzeit im Bereich der Wagenfeldstraße aufhielten. Telefon: 02921-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell