POL-SO: Werl - Motorroller durch Brand zerstört

Der Motorroller wurde durch die Flammen vollständig zerstört.(Foto Kreispolizeibehörde Soest)

Werl (ots) - Gegen 21:45 Uhr meldete ein Zeuge einen brennenden Gegenstand auf dem Spielplatzgelände an der Propst-Köster-Straße. Als Feuerwehr und Polizei eintragen stellten sie einen Motorroller fest, der in voller Ausdehnung brannte. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Motorroller wurde vollständig zerstört, so dass die Ermittler jetzt an Hand der Rahmennummer oder Versicherungskennzeichen versuchen den Besitzer zu ermitteln. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die Hinweise auf das Brandgeschehen, als auf den Eigentümer des Motorrollers geben können. Entsprechende Hinweise nimmt die Polizei in Werl entgegen, Telefon: 02922-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell