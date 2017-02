POL-SO: Ense-Niederense - Geschäftseinbruch

Ense (ots) - In der Nacht zu Freitag hebelten unbekannte Täter die Seitentür zu einem Lottogeschäft auf der Poststraße auf. In den Räumen suchten sie nach Wertsachen oder Bargeld. Nach ersten Feststellungen wurden Rubbellose in unbekannter Menge gestohlen. Die Tat wurde gegen 02:00 Uhr festgestellt. Die Kriminalpolizei in Werl sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können. Telefon: 02922-91000 (fm)

