POL-SO: Soest-Unfall an der Anschlussstelle A44

Soest (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 07:00 Uhr fuhr ein 49-jähriger Autofahrer aus Düsseldorf mit seinem PKW auf der Arnsberger Straße stadtauswärts. Er beabsichtigte an der Anschlussstelle Soest auf die A44 in Fahrtrichtung Kassel zu fahren. Beim Abbiegen übersah er den PKW einer 22-jährigen Frau vom Möhnesee. Sie befuhr die Arnsberger Straße stadteinwärts. Bei der Kollision wurde die 22-Jährige leicht verletzt und zu einer ambulanten Behandlung mit dem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden betrug etwa 14000 Euro. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell