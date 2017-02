POL-SO: Erwitte - Durch Sonne geblendet und verunfallt

Erwitte (ots) - Am Mittwoch ereignete sich gegen 15:25 Uhr auf der Lippstädter Straße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Insgesamt drei Pkw befuhren die Lippstädter Straße in Fahrtrichtung Süden. Aufgrund des Verkehrsaufkommens mussten die beiden vorausfahrenden Fahrzeugführer anhalten. Ein 77-jähriger Mann aus Anröchte bemerkte dies offensichtlich aufgrund der tief stehenden Sonne zu spät und fuhr auf den vor ihm haltenden Pkw auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw weiter auf den Pkw eines 29-jährigen Lippstädters geschoben. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 29-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 12000 Euro. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell