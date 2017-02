POL-SO: Werl - Kennzeichendiebstähle

Werl (ots) - Am Mittwoch kam es im Zeitraum von etwa 13:00 Uhr bis 22:00 Uhr zu insgesamt fünf Kennzeichendiebstählen an Kraftfahrzeugen im Bereich Langenwiedenweg, Röntgenstraße und Plaschkestraße. An allen Pkw wurden beide Kennzeichen entwendet. Die Polizei in Werl bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter Telefon 02922-91000. (we)

