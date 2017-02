POL-SO: Wickede (Ruhr) - Kontrollstelle auf Bundesstraße 63

Wickede (Ruhr) (ots) - Am Mittwochnachmittag wurde zur Bekämpfung von Wohnungseinbrüchen eine Kontrollstelle an der Bundesstraße 63 in Wickede eingerichtet. Stichprobenartig wurden bis in den Abend Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Die gewonnenen Erkenntnisse werden durch die zuständige Ermittlungskommission ausgewertet und fließen dann in die Aufklärungsarbeit von Wohnungseinbrüchen ein. Während der Kontrolle wurde ein Pkw ohne die erforderliche Haftpflichtversicherung festgestellt. Dem 43-jährigen Fahrer aus Fröndenberg erwartet nun ein Strafverfahren. Sein Pkw wurde vor Ort stillgelegt. Weiter fuhr ein 27-Jähriger aus Wickede mit einer Schreckschusspistole im Pkw in die Kontrollstelle. Neben einer Anzeige konnte er seine Fahrt im Anschluss ohne die durch die Beamten sichergestellte Schreckschusspistole fortsetzen. (we)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell