POL-SO: Soest - Motorradfahrer übersehen

Soest (ots) - Am Mittwochmorgen, um 07:35 Uhr, kam es an der Einmündung des Windmühlenweg auf die Lippstädter Straße zu einem Unfall. Ein 31-jähriger Autofahrer aus Soest war mit seinem Audi auf dem Windmühlenweg unterwegs. An der Einmündung bog er nach links auf die Lippstädter Straße ab. Dabei übersah er einen von links kommenden 17-jährigen Soester auf seinem Leichtkraftrad. Der Zweiradfahrer bremste stark ab um eine Kollision zu vermeiden. Dabei stürzte er und verletzte sich. Er wurde zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden von etwa 500,- EUR. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell