POL-SO: Erwitte-Stirpe - Einbruch in Einfamilienhaus

Erwitte (ots) - Zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr drangen unbekannte Täter am Dienstag durch das Wohnzimmerfenster in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Mühlenwall ein. Auf der Suche nach Schmuck und Bargeld durchsuchten sie sämtliche Räume. Detaillierte Angaben zum Diebesgut konnten die Geschädigten zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht machen. Die Kriminalpolizei in Lippstadt sucht Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter oder verdächtige Fahrzeuge im Tatzeitraum geben können. Telefon: 02941-91000. (fm)

