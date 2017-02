POL-SO: Soest - Auffahrunfall

Soest (ots) - Am Dienstagnachmittag gegen 16:15 Uhr fuhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Soest mit seinem PKW auf der Arnsberger Straße stadtauswärts und beabsichtigte an der Kreuzung auf die Emdenstraße abzubiegen. Offenbar schätzte er die Situation falsch ein, und fuhr auf zwei stehende Fahrzeuge auf, die vor der Rotlicht zeigenden Ampel warteten. Durch die Kollision wurden die beiden Fahrzeuge ineinander geschoben und stark beschädigt. Der Sachschaden betrug etwa 12000 Euro. Eine 49-jährige Autofahrerin aus Lünen wurde verletzt mit dem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell