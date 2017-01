POL-SO: Geseke - Auto gestohlen

Geseke (ots) - Am Dienstmorgen, um 07:45 Uhr, stellte eine 40-jährige Frau aus Geseke ihr Auto vor einer Bäckerei in der Eichenstraße ab. Sie ließ den Motor des silbernen Volvos mit dem Kennzeichen SO-CS 708 laufen und betrat die Bäckerei. Als sie wieder aus dem Ladenlokal kam, war ihr Auto weg. In dem Fahrzeug befand sich ihr Hund, ein schwarzer Labrador. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, konnte der Pkw nicht aufgefunden werden. Der Hund wurde einige Zeit später in einer Tierarztpraxis in Werl abgegeben. Er ist mittlerweile wohlbehalten wieder bei seiner Besitzerin. In dem immer noch verschwundenen Fahrzeug befindet sich vermutlich eine vierköpfige Familie. Diese sollen das Tier auch in Werl abgegeben haben. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges oder zu den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02942-91000 entgegen. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell