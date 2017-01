POL-SO: Lippetal-Hovestadt - Einbruch in Einfamilienhaus

Lippetal (ots) - Zwischen 17:30 Uhr und 21:30 Uhr warfen Unbekannte am Montag mit einem Stein die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Am Schlopheck ein, und drangen anschließend in das Haus ein. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten sie mehrere Schränke. Zum Diebesgut konnten noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum im Ortsteil festgestellt haben. Telefon: 02921-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell