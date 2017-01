POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Fußgänger angefahren und geflüchtet

Lippstadt (ots) - Am Montagabend gegen 21:30 Uhr wurde auf der Quellenstraße ein 20-jähriger Mann von einem Fahrzeuge angefahren. Der junge Mann blieb verletzt am Boden liegen, der Fahrer oder die Fahrerin eines schwarzen Audi, flüchtete vom Unfallort. Ein Zeuge informierte Polizei und Rettungskräfte. Nach einer ersten medizinischen Versorgung am Unfallort wurde der 20-Jährige mit dem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Verkehrskommissariat in Lippstadt sucht jetzt Zeugen, die den Unfall beobachteten, oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können. Telefon: 02941-91000. (fm)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell