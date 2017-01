POL-SO: Lippstadt - Elektrowerkzeuge aus Transporter gestohlen

Lippstadt (ots) - In der Nacht zu Montag schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe an einem VW Transporter ein. Sie kletterten in das Fahrzeug und drangen durch ein Sichtfenster von der Fahrerkabine auf die Ladefläche. Hier entwendeten sie mehrere Elektrowerkzeuge der Marke Bosch und Makita im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei in Lippstadt sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter und den Verbleib des Diebesgutes geben können. Telefon: 02941-91000. (fm)

